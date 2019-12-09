خلف الحبتور دعا لمشاركته بإطلاق "الصندوق اللبناني لغد أفضل" لإعانة اللبنانيين المتعثرين

دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، في مبادرة شخصيّة منه، رجال الأعمال والأثرياء ال​لبنان​يين إلى "مشاركته بمبادرة إطلاق "الصندوق اللبناني لغد أفضل"، لإعانة المواطنين اللبنانيين المتعثّرين". وأوضح أنّ "هذا الصندوق يهدف إلى تقديم العون في الحاجات الأساسيّة الآتية: الطبابة، الغذاء والسكن كمرحلة أولى للمحتاجين في كلّ المناطق اللبنانية المحرومة من الشمال إلى الجنوب، دون تفرقة على أساس الدين أو الطائفة أو الانتماء السياسي"، ولفت إلى أنّ "المؤسسات الإعلاميّة في لبنان ستلعب دور الشريك الإعلامي في مواكبة هذه المبادرة، وأنّه سيشرف على إدارة الصندوق مجلس أمناء من اللبنانيين واللبنانيات".

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