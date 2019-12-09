تجمع للمياه امام مطار بيروت

تجمعت المياه امام مدخل مطار بيروت الدولي، ما ادى الى تعطل سيارة أحد المواطنين، ما أجبره على استقدام رافعة لازاحتها.
وقد واجه المواطنون صعوبة في التنقل نتيجة تجمع المياه، كما شهدت بعض المكاتب في المطار تسربا للمياه وكذلك الأمر في في صالتي الوصول والمغادرة.
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