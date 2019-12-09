وهاب عن عروض مناقصة البنزين: "بيت رحمة أقوى من الدولة وقصة النهب ما إلها حل"

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "تمّ فتح عروض مناقصة ​البنزين​ ورست على "ZR" أي بيت رحمة بسعر 39 دولار أميركي زائد السعر العالمي، أي بزيادة 25 دولار عن السعر المُعلَن في جدول تركيب الأسعار الصادر عن الوزارة، "يعني بِفهم إنو بيت رحمة أقوى من الدولة وقصة النهب ما إلها حل".

وكانت قد فازت شركة "ZR ENERGY" بمناقصة استيراد الدولة لمادة البنزين بسعر 39.70 دولار لبرميل النفط، وقد شاركت 3 شركات بهذه المناقصة الّتي جرت في مبنى المنشآت النفطية في الحازمية، بحضور وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني.