اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ الى "مآسي ​الفيضانات​ والمواطنين أسْرى منذ الصباح على الطرقات"، مضيفا:"أوعا حدا يقلّي إنّو هيدا الوضع لأنو ما في ​حكومة​، لأ هيدا الوضع بيثبت أنو أصلاً ما كان في لا حكومة ولا وزراء ولا مؤسسات ولا حد أدنى من الأخلاق". وتابع السيد:"كلهم لصوص مسؤولون،أنتم قُطّاع الطرق الفعليّون،صيفكم حريق وشتاؤكم غريق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: أنتم قُطّاع الطرق الفعليّون صيفكم حريق وشتاؤكم غريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.