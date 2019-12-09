شقير عرض مع نقابات سياحية خطوات لمساعدة القطاع على الصمود

عقد رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ وزير الاتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ اجتماع عمل مع اتحاد النقابات السياحية في ​لبنان​، وضم رئيس الاتحاد رئيس نقابة أصحاب ​الفنادق​ ​بيار الاشقر​، رئيس نقابة ​المطاعم​ ​طوني الرامي​، رئيس نقابة ​المؤسسات السياحية​ البحرية ​جان بيروتي​، رئيس نقابة مكاتب ​السياحة​ والسفر ​جان عبود​، رئيس نقابة أصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، رئيس نقابة تأجير السيارات محمد دقدوق، وتم البحث في أوضاع القطاع والمخاطر المحدقة به وبمختلف مؤسساته. كما تم التركيز على بعض الاجراءات والخطوات التي تساعد القطاع على الصمود والنهوض من جديد.

وأشار بيان صادر عن المجتمعين الى ان "بعد نقاش مطول تم الاتفاق على مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تنشيط القطاع السياحي في ظل الظروف الراهنة البالغة الصعوبة وانقاذ موسم الاعياد، كما اتفق نقباء القطاع السياحي على اتخاذ مبادرات من شأنها تقديم اسعار تشجيعية ومغرية في مختلف القطاعات السياحية خلال فترة الاعياد"، لافتاً إلى أن "شقير حمل هذه المقترحات الى رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ للمساعدة في تنفيذها مع الجهات المعنية".

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