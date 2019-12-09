نقابة المحررين: على اصحاب المؤسسات تحمل كل مصاريف إزالة الأحكام عن السجل العدلي

أكدت نقابة محرّري ​الصحافة​ اللبنانيّة التزام إدارات الصحف والمطبوعات وسائر ​وسائل الاعلام​ توقيع عقود مع المديرين المسؤولين، يتضمن بندا ينص صراحة على تحمل إدارات المؤسسات سداد أيّ غرامة ناتجة عن أحكام قضائية تتصل بمخالفة النشر.

وشددت على انه يتعين على المديرين المسؤولين تحمل مسؤوليتهم بموجب ​قانون المطبوعات​، لجهة الاطلاع مسبقاً على المواد المعدّة للنشر. واكدت ضرورة أن يكون راتب المدير المسؤول متوافقاً مع حجم المسؤولية التي يتوّلاها.

وأضافت "على أصحاب المؤسسات سداد كل المتأخرات المستحقة للمديرين المسؤولين، وتحمل كل مصاريف إزالة الأحكام عن السجل العدلي".