ادى تساقط الامطار الى تجمع ​المياه​ في منطقة المشرفية، وقد غمرت المياه مدخل ​وزارة العمل​ في المنطقة وسط حالة من الهرج و​المرج​ في صفوف الموظفين والمراجعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المياه غمرت مدخل وزارة العمل في المشرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.