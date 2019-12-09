المياه غمرت مدخل وزارة العمل في المشرفية

ادى تساقط الامطار الى تجمع المياه في منطقة المشرفية، وقد غمرت المياه مدخل وزارة العمل في المنطقة وسط حالة من الهرج والمرج في صفوف الموظفين والمراجعين.
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