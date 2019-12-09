أسامة سعد: لجبهة عريضة للمعارضة تفرض ميزان قوى سياسي جديد

اكد الامين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد على "أهمية تشكيل كتلة وطنية معارضة لفرض ميزان قوى سياسي جديد من أجل فتح مسار التغيير، والانتقال من الأزمة المستحكمة في البلد بانهياراتها، الى مجال عام أوسع وأرحب، تكون المعارضة الوطنية فيه وازنة وفعالة".
وفي حديث اذاعي راى سعد ان "هناك تخبط وسط أطراف السلطة بعد الانتفاضة الشعبية والتفاهم الرئاسي انهار وهناك محاولات مستمرة لترميمه لإعادة انتاج النظام نفسه"، لافتا الى ان "الانتفاضة فرضت واقعا جديدا أوجد صعوبات بين أطراف السلطة، في انتاج النظام من جديد، لكون تركيبة السلطة مركبة على محاصصات طائفية ومذهبية".
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