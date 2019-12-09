أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، في كتاب أرسله إلى "​مصرف لبنان​"، أنّ "استنادًا إلى المعلومات المتوافرة في النظام المُمَكنن ل​وزارة المالية​ عن ​مؤسسات الصيرفة​، واستنادًا إلى القرار رقم 12986 الصادر عن "مصرف لبنان" والمنشور في عدد ​الجريدة الرسمية​ رقم 5 تاريخ 31/1/2019 الّذي حدّد مؤسّسات الصيرفة الحائزة على ترخيص من "مصرف لبنان"، وحيث أنّه تمّ الكشف الميداني مِن قبل الإدارة الضريبية على مراكز المؤسسات غير الواردة في القرار المُشار إليه أعلاه، وتبيّن أنّ تلك المؤسسات تَعمل دون ترخيص؛ لذلك نُرفق لكم ربطًا لائحة بمؤسسات الصيرفة غير الحاصلة على ترخيص من "مصرف لبنان" لمزاولة عملها، موزّعة بحسب المحافظات، ونتمنّى عليكم اتّخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ تلك المؤسسات وإبلاغنا بتلك الإجراءات".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل أرسل إلى مصرف لبنان لائحة بمؤسسات الصيرفة التي تزاول عملها من دون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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