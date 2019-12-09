نقابة أطباء طرابلس: لمساعدة المرضى الاكثر فقرا

أصدر مجلس نقابة أطباء لبنان في ​طرابلس​ بينانا، لفت فيه الى أنه "نظرا للظروف الراهنة الأستثنائية التي يمر بها الوطن، والشعب ونتيجة لتفاقم حالة ​الفقر​ والعوز، بين أبناء شعبنا، وحيث ان الجسم الطبي وبشكل خاص الأطباء، هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الموجوع والمنتفض، نناشد كافة الزملاء الأطباء، وندعوهم للتضامن مع المرضى الأكثر فقرا وحاجة، تاركين لكل زميل تحديد كيفية المساعدة، سواء مجانا او بتعرفه منخفضة".

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