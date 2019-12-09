مفرزة استقصاء بيروت أوقفت بالجرم المشهود شخصين سرقا دراجة آلية بالسوديكو

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 7 كانون الأول 2019، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء ​بيروت​ في وحدة شرطة بيروت بقيام شخصين في ​السوديكو​، بسرقة دراجة آليّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، قام عناصر الدورية بتعقّبهما وتوقيفهما في برج الغزال، وهما: "م. ج." (مواليد 1991، لبناني) و"و. م." (مواليد 1987، مكتوم القيد)".

ولفتت إلى أنّه "ضُبط بحوزتهما كميّة من الحبوب المخدّرة وسكين ومفتاح، وقد أودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".