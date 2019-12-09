أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 7 كانون الأول 2019، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بقيام شخصين في السوديكو، بسرقة دراجة آليّة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، قام عناصر الدورية بتعقّبهما وتوقيفهما في برج الغزال، وهما: "م. ج." (مواليد 1991، لبناني) و"و. م." (مواليد 1987، مكتوم القيد)".
ولفتت إلى أنّه "ضُبط بحوزتهما كميّة من الحبوب المخدّرة وسكين ومفتاح، وقد أودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر مفرزة استقصاء بيروت أوقفت بالجرم المشهود شخصين سرقا دراجة آلية بالسوديكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.