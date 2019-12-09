وَقع إشكال داخل أحد المصارف في طرابلس، بين أشخاص من الجنسية الفلسطينية والموظّفين، على خلفيّة عدم تسديد المصرف المساعدات الماليّة الّتي تقدّمها منظمة "الأونروا" لهم بالدولار الأميركي، وذلك لعدم توفّرها.
وقد حصل تلاسن وتدافع وتوجيه عبارات نابية. وتدخّلت عناصر قوى الأمن وأَغلقت الباب الخارجي للمصرف، من ثمّ عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر إشكال في أحد مصارف طرابلس بسبب عدم تسديدها مساعدات "الأونروا" بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.