إشكال في أحد مصارف طرابلس بسبب عدم تسديدها مساعدات "الأونروا" بالدولار

وَقع إشكال داخل أحد المصارف في ​طرابلس​، بين أشخاص من الجنسية الفلسطينية والموظّفين، على خلفيّة عدم تسديد المصرف المساعدات الماليّة الّتي تقدّمها منظمة "​الأونروا​" لهم بالدولار الأميركي، وذلك لعدم توفّرها.

وقد حصل تلاسن وتدافع وتوجيه عبارات نابية. وتدخّلت عناصر ​قوى الأمن​ وأَغلقت الباب الخارجي للمصرف، من ثمّ عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي.

