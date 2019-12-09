رئيس الوزراء الجزائري الأسبق: لم أسرق "فرنكا" واحدا

دافع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال، أمام المحكمة أمس بحرارة عن نفسه، منكرا "جميع تهم الفساد الموجهة إليه، في حين طالبت النيابة بسجنه 20 عاما"، مشدداً على أنه "يقف مع الشعب وأنه خدم الدولة بكل نزاهة مدة 46 عاما".
وأكد أنه "ليس فاسدا، وأنه إنسان بسيط يحب البسطاء ولم يسرق "فرنكا" واحدا"، مشيراً إلى "أنهم خدعوني مريت بظروف صعبة، يا ناس أنا ماشي فاسد ونقبل الموت ما يقولوش عليا فاسد".
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