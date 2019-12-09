روحاني: الاتفاق النووي ليس مقدسا ولا هو لعنة بل مجرد معاهدة دولية

أكد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن "​الاتفاق النووي​ ليس اتفاقا مقدسا ولا هو لعنة إنما مجرد معاهدة دولية"، مشيراً إلى أن "المفاوضات أمر ضروري وخطوة ثورية إذا أدت إلى هزيمة العدو وإحباط مخططاته".

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