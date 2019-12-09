شاركت حشود كبيرة من المطالبين بالديمقراطية بأكبر مظاهرة في هونغ كونغ في استعراض بمناسبة مرور ستة أشهر على بدء حركة الاحتجاج. وبحسب المنظمين، فقد شارك بالتجمعات حوالي 800 ألف شخص في الشوارع رغم الأمطار الغزيرة.
وتأتي احتجاجات بعد أسبوعين من اكتساح المرشحين المدافعين عن الديمقراطية انتخابات المجالس المحلية، مسقطين ادعاء الحكومة بأنّ "غالبية صامتة" تعارض حركة الاحتجاج. وفي خطوة غير معتادة، سمحت الشرطة للجبهة المدنية لحقوق الإنسان بتنظيم مسيرة الأحد، وهي أول مظاهرة مرخصة للجبهة منذ منتصف آب الفارط. لكنّها حذّرت من أنها لن تتسامح مع أي أعمال عنف يرتكبها محتجون متشددون.
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات حاشدة في هونغ كونغ بمناسبة مرور ستة أشهر على بدء حركة الاحتجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.