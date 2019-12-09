مظاهرات حاشدة في هونغ كونغ بمناسبة مرور ستة أشهر على بدء حركة الاحتجاج

شاركت حشود كبيرة من المطالبين بالديمقراطية بأكبر مظاهرة في ​هونغ كونغ​ في استعراض بمناسبة مرور ستة أشهر على بدء حركة الاحتجاج. وبحسب المنظمين، فقد شارك بالتجمعات حوالي 800 ألف شخص في الشوارع رغم ​الأمطار​ الغزيرة.

وتأتي ​احتجاجات​ بعد أسبوعين من اكتساح المرشحين المدافعين عن الديمقراطية ​انتخابات​ المجالس المحلية، مسقطين ادعاء ​الحكومة​ بأنّ "غالبية صامتة" تعارض حركة الاحتجاج. وفي خطوة غير معتادة، سمحت ​الشرطة​ للجبهة المدنية لحقوق الإنسان بتنظيم مسيرة الأحد، وهي أول مظاهرة مرخصة للجبهة منذ منتصف آب الفارط. لكنّها حذّرت من أنها لن تتسامح مع أي أعمال عنف يرتكبها محتجون متشددون.