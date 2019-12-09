أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، ردًّا على التهديدات العسكريّة الإسرائيليّة ضدّ إيران، أنّها "دليل على ضعف الكيان الصهيوني، وتهدف للتغطية على ما يعانيه قادته من مشاكل وأزمات داخليّة".
وركّز في تصريح، على أنّ "هذا الكيان قائم ومنذ 70 عام على الاحتلال والتهديد والاعتداء"، لافتًا إلى أنّ "إيران وبالاعتماد على ثقافة المقاومة والجهاد، لن تتوانى لحظة واحدة عن الدفاع عن كيانها وأمنها الوطني، وسيكون ردّها قويًّا وقاصمًا في مواجهة أي اعتداءات وإجراءات حمقاء؛ وسيجعلهم يندمون".
كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: الرد الإيراني على التهديدات والإجراءات الحمقاء سيكون قويا وقاصما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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