لفت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلى أنّ "العالم الإسلاميالمنغلق على نفسه لأسباب متعدّدة، يَهدر طاقاته وإمكاناته"، مشدّدًا على أنّ "الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءً يوما بعد يوم.العنف الاسرائيلي يحظى بتشجيع الغرب، وللأسف بعض الدول العربية".
وأوضحفي كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في "منظمة التعاون الإسلامي"، في إسطنبول، "أنّنا نشعر في كثير من الأحيان بأنّنا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضدّ فلسطين والقدس". وتوجّه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلًا: "أوقف مظاهرات السترات الصفراء إن استطعت، واحذر دعوة المظلوم فإنّها ستنال منك".
وركّز اردوغان على أنّ "الاتحاد الأوروبي لم يقدّم للنازحين السوريين سوى 3 مليار يورو، بينما تجاوز ما أنفقناه عليهم 40 مليار دولار"، معلنًا أنّه "سيتمّ تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنيّة جديدة في الشمال السوري، وبدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين"، مشيرًا إلى أنّ "جهةبمفردها لن تستطيع تحمّل أعباء السوريين الموجودين على أراضينا والمقيمين بالقرب من الحدود التركية، والبالغ إجمالي عددهم 9 ملايين".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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