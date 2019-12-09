اردوغان: بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين بسوريا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، إلى أنّ "​العالم الإسلامي​المنغلق على نفسه لأسباب متعدّدة، يَهدر طاقاته وإمكاناته"، مشدّدًا على أنّ "الوضع في ​القدس​ و​فلسطين​ يزداد سوءً يوما بعد يوم.العنف الاسرائيلي يحظى بتشجيع الغرب، وللأسف بعض ​الدول العربية​".

وأوضحفي كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في "​منظمة التعاون الإسلامي​"، في ​إسطنبول​، "أنّنا نشعر في كثير من الأحيان بأنّنا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضدّ فلسطين والقدس". وتوجّه إلى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ قائلًا: "أوقف مظاهرات ​السترات الصفراء​ إن استطعت، واحذر دعوة المظلوم فإنّها ستنال منك".

وركّز اردوغان على أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ لم يقدّم للنازحين السوريين سوى 3 مليار يورو، بينما تجاوز ما أنفقناه عليهم 40 مليار دولار"، معلنًا أنّه "سيتمّ تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنيّة جديدة في الشمال السوري، وبدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي ​تل أبيض​ و​رأس العين​"، مشيرًا إلى أنّ "جهةبمفردها لن تستطيع تحمّل أعباء السوريين الموجودين على أراضينا والمقيمين بالقرب من الحدود التركية، والبالغ إجمالي عددهم 9 ملايين".