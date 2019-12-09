شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد : إنجازات عده تحققت فى مجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تقدم إلي اللجنة بتقرير متكامل حول الانجازات التي حققتها الدولة المصرية ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبرلمان والمجالس المتخصصة، وأبرزها تمكين المرأة الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأثنين لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي وزارة الخارجية.

وأضاف عابد، أن هناك إنجازات عده تحققت في مجال حقوق الإنسان ومنها التوازن الأمني غير المسبوق، بالإضافة إلي الإصلاح الاقتصادي وانعكاساته الإيجابية علي المواطن.

وأثني عابد علي دور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في ملف حقوق الإنسان، قائلا : " لقد قام بعمل بطولي الفترة الماضية ".

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ولفت عابد إلي دور الدبلوماسية المصرية بالخارج لإظهار الصورة الحقيقة عن مصر، لافتا إلي أن تقرير حقوق الإنسان الذي تم استعراضة أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان حظي بإشادة واسعة عدا دولتين لديهم مصالح شخصية وأوهام علي حد وصفه.











