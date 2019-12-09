شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على فتح مكتب توثيق للشهر العقارى بسمالوط والان مع تفاصيل الخبر
وقال "أبو طالب"، إن مركز سمالوط ينقسم إلي مركزين سمالوط شرق وغرب، أسوة بمركز ملوي ومركز المنيا، وإن عدد سكان مركز سمالوط يتعدي المليون وربع نسمة، مشيرا إلى أنه يوجد مكان بمجمع المصالح الحكومية والمزمع الانتهاء منه قريبا، وسيتم تسليمه نصف تشطيب، ويمكن شراء مساحة منه بسعر 6100 جنيه للمتر، وهو سعر التكلفة، وهى فرصة فريدة تساعد على سرعة فتح المقر الجديد.
وأشار "أبو طالب"، إلي أنه يوجد أكثر من 30 ألف معاملة في العام في مكتب شهر العقاري بسمالوط، ويعتبر تضخم عال جدا علي مكتب واحد وزحام أمام الموظفين والمتعاملين مع الشهر العقارى.
وجاءت موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على الطلب، بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، والمستشار جعفر عبد الرحمن بقطاع الشهر العقاري بوزارة العدل.
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