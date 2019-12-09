شكرا لقرائتكم خبر عن المراسل الأجنبى فولكهارد: مصر بها حريات وتتفاعل مع الإعلام بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان اليوم الاثنين، المراسل الأجنبى فولكهارد ومنحته وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه فولكهارد خلال مؤتمر صحفي اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد هذا التكريم كما وجه الشكر لضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وكذلك محمد إمام مدير المركز الصحفى بالهيئة.

وتابع، هذا التكريم فخر لى وهو لكل الصحفيين الأجانب والمصريين، كما أن هناك رغبة جدية من الدولة المصرية للتفاعل مع الإعلام فى الوقت الذى تمر فيه الصحافة بمرحلة ليست سهلة فى العالم كله.

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وأكد أن المراسلين الأجانب يدافعون عن الحريات، كما أن مصر تتعامل بشكل جيد مع الحريات بصرف النظر عن بعض الاستثناءات الأمنية، لافتا إلى أن الصحافة الأجنبية هدفها نقل الوقائع وكل صحفي له نظرته وأرائه، مشيرا إلى أن هناك بعض الأجهزة والمنظمات تنشر الأكاذيب عن مصر.