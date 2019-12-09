شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية وسوء شبكة المحمول أمام النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر
فى هذا الصدد، تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود رشاد موسى، بشأن كثرة شكاوى المواطنين، بسبب سوء الخدمة، وضعف شبكات المحمول بمركز أبو حمص محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن الضعف الشديد فى تغطية شبكات المحمول لجميع الشركات بمنطقة المسلة بالفيوم.
خلال اجتماعها الثانى، تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هانم أبو الوفا، بشأن معاناة محافظات مصر من ضعف شبكات المحمول وخاصة المنيا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المسعود، بشأن ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية، وتسببها فى منفذ غير مشروع لبيع الآثار.
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