شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: اتفاق ليبيا وتركيا باطل ومخالف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى بكرى، فى بيان عاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، "وقع فى ليبيا اتفاق أو مذكرة تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا يتعلق بالحدود البحرىة، وتمثل خروجا على الاتفاق الموقع فى 17 نوفمبر 2015، فى المادة الثامنة من هذا الاتفاق لا تجيز لهذه الحكومة أن توقع اتفاق، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن توقع اتفاقية دون موافقة البرلمان الشرعى".

وتابع بكرى، "الاتفاق بين ليبيا وتركيا مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اليونان أخذت موقفا قويا، وأحيى موقف الخارجية المصرية، لكن اليونان قامت بطرد السفير المعين من حكومة الوفاق، من هنا يجب على الحكومة المصرية ألا تعترف بسفير ليبيا المعين من حكومة الوفاق، وإنما تعترف بسفير الحكومة المؤقتة الذى عينه مجلس النواب الشرعى برئاسة عقيلة صالح".

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