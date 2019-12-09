شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: اتفاق ليبيا وتركيا باطل ومخالف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والان مع تفاصيل الخبر
وتابع بكرى، "الاتفاق بين ليبيا وتركيا مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اليونان أخذت موقفا قويا، وأحيى موقف الخارجية المصرية، لكن اليونان قامت بطرد السفير المعين من حكومة الوفاق، من هنا يجب على الحكومة المصرية ألا تعترف بسفير ليبيا المعين من حكومة الوفاق، وإنما تعترف بسفير الحكومة المؤقتة الذى عينه مجلس النواب الشرعى برئاسة عقيلة صالح".
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