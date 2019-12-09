شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة للاستعلامات" تكرم المراسل الأجنبى فولكهارد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العام للاستعلامات، أن تكريم فولكهارد فيندفور رئيس رابطة المراسلين الأجانب ورئيس جمعية الصحافة الأجنبية فى مصر ومؤسس ورئيس تحرير مجلة الملتقي، هى المناسبة الأولى من نوعها.

ولفت رشوان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منحه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وهو تكريم يعد كبير للغاية.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العام للاستعلامات لتقليد فولكهارد فيندفور وسام رئيس رابطة المراسلين الأجانب بنادي المراسلين الأجانب، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بشارع طلعت حرب ظهر اليوم الاثنين.

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وأضاف رشوان، خلال كلمته في الحفل أن "فولكهارد" جاء إلى مصر وهو فى سن الثامنة عشر والتحق بالجامعة وأصبح خريج جامعة مصرية، متابعا: نعتز به ونرى فيه المهنية ونعتبره مصريا مثلنا.