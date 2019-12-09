شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة للاستعلامات" تكرم المراسل الأجنبى فولكهارد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
ولفت رشوان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منحه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وهو تكريم يعد كبير للغاية.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العام للاستعلامات لتقليد فولكهارد فيندفور وسام رئيس رابطة المراسلين الأجانب بنادي المراسلين الأجانب، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بشارع طلعت حرب ظهر اليوم الاثنين.
وأضاف رشوان، خلال كلمته في الحفل أن "فولكهارد" جاء إلى مصر وهو فى سن الثامنة عشر والتحق بالجامعة وأصبح خريج جامعة مصرية، متابعا: نعتز به ونرى فيه المهنية ونعتبره مصريا مثلنا.
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