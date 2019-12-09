شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان: تقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان كشف زيف الآلة الإعلامية العدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن استعراض مصر تقريرها أمام الآلية الدورية الشاملة بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان أحد أهم المكاسب التي تحققت الفترة الماضية، لاسيما وأنه وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة الأوضاع في القاهرة، وكشف حجم زيف الأله الإعلامية العدائية.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأثنين لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي وزارة الخارجية.

واضاف مروان، أنه تم اتباع منهجية جديدة في الاستعداد لتقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان أولهما تتعلق بالعمل المؤسسي، كذلك في منهجية إعداد التقرير ذاته والتي اعتمدت علي ما تحقق من انجازات علي أرض الواقع وليس المستهدفات، الأمر الذي منحه مصداقية كبيرة.

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وتابع مروان، أنه تم التعاون مع جميع مؤسسات الدولة في جمع المعلومات حول ما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع، وكذلك تم الاستعانه بتقارير لجنة حقوق الإنسان عن زيارتها الميدانية، وأيضا المجالس المتخصصة، مضيفاً : عندما جمعنا هذه المعلومات وجدناه يمثل حجم كبير من الإنجازات وشيء مشرف.

ونوه المستشار عمر مروان، إلى أن ما تم جمعه من معلومات شمل مجالات حقوق الإنسان الـ(5)، ومنها السياسية والاقتصادية والأمنية و الثقافية، متابعاً : كنا فخورين تماماً بما تقدمنا به.