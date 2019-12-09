رئيس خارجية النواب:نسعى لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير فرص عمل للشباب المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووفد مرافق من أعضاء اللجنة بزيارة عمل رسمية لجمهورية الصين الشعبية، تلبية لدعوة من المجلس الاستشاري السياسى للشعب الصينى، يضم وكلاء اللجنة صلاح عقيل وحسام العمدة وأمين السر طارق الخولى وسامية رفلة و ماريان عازر و مرفت ميشيل.

وصرح كريم درويش، أن الوفد عقد سلسلة من المباحثات المكثفة مع المسئولين الصينيين من المؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصينى، وأعضاء مجلس نواب الشعب الصينى، ووزارة الخارجية الصينية.

وكشف درويش أن الوفد التقى مع Xia Baolong نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، Lou Jiwei رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ، Lin Jianhua نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الصيني ، Chen Xiaodong مساعد وزير الخارجية الصيني .

كما استجاب الوفد لدعوة زيارة المدينة التجارية والاقتصادية الصينية شنغهاى في إطار الحرص على تعزيز الصادرات المصرية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال في مصر حيث التقى مع نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصينى لمنطقة شنغهاى.

وأضاف كريم درويش أن هذه الزيارة التي تمت تلبية لدعوة الجانب الصينى هدفت لتعزيز العلاقات المصرية الصينية المتنامية فى كافة المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والفنية والاستثمارية والبرلمانية وذلك في ضوء العلاقات الوطيدة بين قيادتى البلدين الرئيس/ عبد الفتاح السيسي والرئيس/ شي جين بينج .

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ولفت رئيس خارجية النواب أنه أكد للمسئولين الصينيين على محورية آلية التشاور بين الجانبين، وأهمية استمرار الحوار بين برلماني البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في ضوء الأهمية التي يوليها قادتي البلدين لهذا الشق، وأوضح أنه تم وضع محددات ومكونات آلية التشاور في مجلس النواب المصري لتكون المُحرك للبلدين .

وأكد درويش لنظرائه الصينيين على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الخارجية وما قامت به مصر من جهود تشريعية وتنفيذية لتهيئة فرص الاستثمار الأجنبي في مصر في ظل المشروعات والمناطق الاقتصادية المصرية الواعدة وما يمثله السوق المصرى من فرص للاستثمار وحرص لجنة العلاقات الخارجية على العمل مع الجهات المعنية بهدف تذليل أية عقبات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر .

واختتم رئيس خارجية النواب إلى أن المباحثات تناولت استعراض ما توليه مصر من أهمية لقارتها الأفريقية وما قامت به والرئاسة المصرية منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي من مبادرات وانجازات على مستوى تعزيز التنمية والاستثمار في القارة الأفريقية بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين وخاصة جمهورية الصين الشعبية ومبادرتها " الحزام والطريق " في هذا الشأن وما تتمتع به مصر من موقع حيوى وحلقة اتصال للقارة الأفريقية بالقوى الاقتصادية العالمية ، كما تناولت التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ، والتعاون في المحافل الدولية المختلفة والتنسيق المشترك .