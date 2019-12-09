الشئون العربية بالبرلمان تطالب بتفعيل اللجنة العليا المشتركة مع المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب خلال بالعلاقات المصرية المغربية، مطالبة بترجمة هذه العلاقات الأخوية الى مزيد من التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد رسلان وحضورالسفير رانيا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى. وثمنت اللجنة موقف المملكة المغربية من ازمة الصحراء المغربية وسعيها لإيجاد حل سياسي لها والبعد عن الحل العسكري. وأشادت بالدور المصرى بالاشتراك مع المملكة المغربية في القارة الأفريقية والدور الدبلوماسي في الأمم المتحدة وقارة أفريقيا. Advertisements وأوصت بتفعيل التعاون الثقافي بين البلدين من خلال مستويين هما دعم الثقافة المغربية لكي تصل إلى مصر، ودعم الثقافة المصرية لتجد لها مكانا واسعا داخل الفضاء المغربي. كما أوصت بتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين واللجان الفنية الأخرى لزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وعقد اتفاقيات جديدة مع مملكة المغرب وخصوصًا في مجال الصيد حيث أن الشواطئ المغربية الممتدة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي غنية جدًا بالثروة السمكية.

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