نائب محافظ المركزي: واردات مصر ستصل في 2030 إلى 150 دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

توقع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن يصل إجمالي الواردات المصرية في 2030، إلى 150 مليار دولار.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر البنك المركزي للإعلان عن تفاصيل المبادرات الجديدة، اليوم الاثنين، إلى أن ورادتنا دائما تتراوح 66.5 مليار دولار سنويا، مقابل 26.5 مليار دولار صادرت سنويا، ما يوضح الفجوة بينهما.

وأوضح نجم أن نمو صادراتنا وتراجع وارداتنا لن يتحقق إلا بنمو قطاع الصناعة التي تعد المحرك الأساسي لزيادة الناتج الإجمالي الحقيقي وتحسين مستوى معيشة الأفراد.