ترامب : أنا أكثر رئيس صداقةً لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض

قال الرئيس دونالد ترامب إن إسرائيل "لم يكن لها صديق أفضل في البيت الأبيض منه على عكس سابقيه.. لقد أوفيت بوعودي".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قام ترامب بإثارة جمهور بلغ عدده المئات في القمة الوطنية للمجلس الأمريكي الإسرائيلي في فلوريدا من خلال سرده لسجله في القضايا ذات الأهمية لليهود، بما في ذلك مجموعة واسعة من الآراء حول وعده بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيلية ونقل السفارة الأمريكية من هناك تل أبيب.

وقال ترامب إن أسلافه "لم يدفعوا سوى الكلام إلى هذه القضية".

وأضاف "لم يكن لديهم أي نية للقيام بذلك في رأيي". "لكن على عكس الرؤساء الآخرين حافظت على وعودي".

كما أبرز ترامب قراره بإلغاء أكثر من نصف قرن من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان الاستراتيجية على الحدود مع سوريا.

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان من سوريا في حرب الشرق الأوسط عام 1967 لكن سيادتها على الأرض لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي خطابه، ادعى الرئيس أيضا أن هناك بعض اليهود في أمريكا الذين لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية.

"علينا أن نجعل شعب بلدنا، هذا البلد، يحب إسرائيل أكثر، علي أن أخبرك بذلك. علينا أن نفعل ذلك". وقال ترامب مع بعض التصفيق: "علينا أن نجعلهم يحبون إسرائيل أكثر، لأن لديك شعبًا يهوديًا شعبًا عظيمًا، فهم لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية".

وأدان آرون كياك الرئيس السابق للمجلس القومي اليهودي الديمقراطي تصريحات ترامب ووصفها بأنها معادية للسامية.

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وقال كياك "إن إصرار ترامب على استخدام المصطلحات المعادية للسامية عند مخاطبة الجماهير اليهودية أمر خطير ويجب أن يهتم بكل فرد من أفراد المجتمع اليهودي - حتى الجمهوريين اليهود".

واتهم ترامب بالاتجار في الصور النمطية المعادية للسامية من قبل، بما في ذلك في أوت، عندما قال إن اليهود الأمريكيين الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين يظهرون "إما نقصًا تامًا في المعرفة أو عدم ولاء كبير".

ويحظى المجلس الأمريكي الإسرائيلي بدعم مالي من أحد كبار مؤيدي ترامب، وهما الزوجان شيلدون أديلسون وزوجته ميريام، أعمدة كازينو لاس فيغاس.

وبحسب (أ ف ب) حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب كسب أصوات الناخبين اليهود الأمريكيين "المهمة سياسيا" عبر خطاب في فلوريدا وصف نفسه خلاله بـ"أفضل صديق" كان لدى إسرائيل في تاريخها.

واعتبر الرئيس خلال مؤتمر هوليوود أن اليهود الأمريكيين أخطأوا بالتصويت للديموقراطيين في عهد سلفه باراك أوباما.

وقال "صوّت العديد منكم لأشخاص في الإدارة السابقة (...) سيكون عليكم في يوم ما تفسير ذلك لي إذ لا أعتقد أنهم أحبوا إسرائيل كثيرا".

وأضاف أنه في المقابل "لم يكن لدى الدولة اليهودية يومًا صديقًا أفضل في البيت الأبيض من رئيسكم دونالد ترامب".