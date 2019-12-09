عشرات القتلى والجرحى في حريقٍ بمصنع بالهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وجرح العشرات في حريق مصنع في العاصمة نيودلهي.
ونقلت وكالة "إي أن آي" الهندية عن الشرطة قولها "قتل 43 شخصا وجرح العشرات جراء حريق شب في شارع آنج ماندي".
ووفقا لخبراء الإطفاء، تم إخماد الحريق بالكامل لكن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة حيث تم إجلاء 62 شخصا من المبنى وسبب الحريق لا يزال مجهولا.
يذكر أن الحريق شب صباح اليوم في الحي القديم في المدينة، حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.
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