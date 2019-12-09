وزير الخارجية القطري: "بلادنا لم تدعم قطّ الإسلام السياسي إبان ثورات الربيع العربي"

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده لم تدعم قط الإسلام السياسي إبان ثورات الربيع العربي منذ عام 2011.
وقال خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي بالعاصمة الإيطالية روما: "لم ندعم الإسلام السياسي ولا جماعة الإخوان المسلمين".
وطبقاً للوزير، توجه قطر الدعم لشعوب الدول وليس للأحزاب السياسية.
وأضاف: "وجهنا دعماً لمصر حين تقلد المجلس العسكري الحكم واستمر (الدعم) بعد انتخاب رئيسهم عبر انتخابات نزيهة وشفافة ونستمر في دعمنا لها وبعد الإطاحة بمرسي".
وتأتي تصريحات الوزير القطري بعد إعلانه عن وجود مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية آملاً أن تسفر عن نتائج إيجابية.
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