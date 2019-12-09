طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم استهدف نقطة تفتيش جنوب أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة، الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم.
الحادث، قائلاً: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب " .
ذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد
الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي"، وخلصت المعلومات الأولية إلى مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن، بالإضافة إلى الانتحاري.. كما فقد اثنان من رجال الأمن عقب الانفجار.
وقال مصدر في الإقليم إن"إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات
وأشار إلى أن نقطة التفتيش المستهدفة يديرها الجيش الوطني الأفغاني وتم تدميرها بسبب قوة الانفجار، مضيفًا أنه تم تطويق المنطقة بعد الهجوم كإجراء وقائي.
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