مصرع 26 شخصًا جراء الفيضانات في أوغندا

أعلن الصليب الأحمر الأوغندي مصرع 26 شخصًا على الأقل جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أجزاء مختلفة من البلاد.



ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية، اليوم

الإثنين، عن إيرين ناكاسيتا المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي قولها "إنه تم التأكد من مصرع 17 شخصًا جراء الفيضانات في مقاطعة بونديبوجي، في حين لقي تسعة آخرون مصرعهم في منطقتي سيرونكو وبودودا في الشرق".



وحثت الحكومة الأوغندية المواطنين على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا، في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن إمكان وقوع مزيد من الفيضانات.

