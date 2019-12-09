كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الروسية تدخل معقل تنظيم داعش السابق في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت القوات الروسية الرقة، العاصمة الفعلية السابقة لخلافة الدولة الإسلامية، في واحدة من الأمثلة الصارخة حتى الآن على كيفية ملء موسكو للفراغ الناشئ عن قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وفقا لرويترز.

شاهدت القوات الروسية في لقطات على قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع وهي تصافح الأطفال السوريين وتقوم بتفريغ عبوات المساعدات الإنسانية التي تحمل شعار "روسيا معك" من خلف الشاحنات.

تم الاستيلاء على الرقة قبل عامين من قبل القوات الأمريكية وحلفائها السوريين بقيادة الأكراد في أكبر انتصار لحملة واشنطن ضد الدولة الإسلامية في سوريا. ولكن منذ أن أمر ترامب فجأة بالانسحاب في أكتوبر، تقدمت موسكو بسرعة إلى الأراضي التي عملت فيها القوات الأمريكية.