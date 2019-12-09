كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب بالهند يقر مشروع قانون الجنسية المثير للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إقرار مشروع قانون مثير للجدل، يمنح الجنسية للأقليات الدينية من الدول المجاورة للهند، في مجلس النواب (لوك سبها) اليوم الاثنين وسط مخاوف من أنه ينتهك روح الدستور العلماني في البلاد.

ويسعى مشروع قانون تعديل المواطنة (CAB) إلى تعديل قانون عام 1955 لمنح الجنسية للهندوس، والبوذيين، والمسيحيين، والسيخ، والبارسيين، الذين يواجهون الاضطهاد في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان - لكنه يستثني المسلمين.

وقال نشطاء وبعض أحزاب المعارضة، إن القانون المقترح تمييزي، فيما يقول منتقدون إنها محاولة جديدة لتهميش الأقلية المسلمة التي يبلغ قوامها حوالي 200 مليون نسمة.

ووصف "شاشي ثارور" الذي قرر حزب المؤتمر معارضته لمشروع القانون، بأنه "تشريع غير دستوري".

وسيتم تمرير القانون بسهولة في مجلس النواب حيث يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا بالأغلبية ولكنه يفتقر إلى الأرقام في مجلس الشيوخ (راجيا سبها). ويحتاج أي مشروع قانون إلى التصديق عليه من قبل مجلسي البرلمان ليصبح قانونًا.

ووافق مجلس الوزراء الهندي يوم الاربعاء على مشروع القانون الذي أثار احتجاجات في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد والتي تخشى أن يحصل عشرات الآلاف من الهندوس من بنجلادش المجاورة على الجنسية.

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وتم تقديم CAB لأول مرة في عام 2016 من قبل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا ( BJP ) التي يرأسها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ولكن تم سحبها بعد أن سحب شريك من التحالف الدعم وتظاهرت الاحتجاجات في المنطقة الشمالية الشرقية النائية والمتنوعة عرقيًا في الهند.

وكان منح الجنسية الهندية لـ "الهندوس والجين والبوذيين والسيخ الهاربين من الاضطهاد" جزءًا من بيان حزب بهاراتيا جاناتا قبيل الانتخابات العامة التي جرت في مايو 2019 والتي اجتاحها الحزب القومي.

وعد حزب بهاراتيا جاناتا باستبعاد أجزاء من الشمال الشرقي من نطاق مشروع القانون، وسط رد الفعل العنيف، ولكن ذلك فشل في تهدئة المخاوف في المنطقة التي شهدت تاريخيًا وصول المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلنت مجموعة طلابية ذات نفوذ، وهي منظمة طلبة تقع في شمال شر، عن إغلاق لمدة 11 ساعة يوم الثلاثاء ضد مشروع القانون المقترح، في حين هدد اتحاد طلاب ومقره آسام بإطلاق "تحريض جماعي قوي" ضد مشروع القانون.

وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أن حكومته القومية الهندوسية ستنفذ عددًا من المواطنين على مستوى البلاد، وسط مخاوف من إمكانية استخدام التمرين لاستهداف المسلمين.

وتم إجراء تمرين مماثل في ولاية آسام يسمى السجل الوطني للمواطنين (NRC) واستبعد ما يقرب من مليوني في قائمة الجنسية.