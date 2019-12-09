كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 9/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ضاحي خلفان يحذر من استراتيجية خطيرة لقطر

قال الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، إن انقاذ قطر من ورطتها بتنظيم كأس العالم في الدوحة يأتي بعودتها إلى مجلس التعاون لغايات التعاون وليست لغايات هدم التعاون. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || استمرار الاحتجاجات في لبنان

نظم المحتجون اللبنانيون، اليوم الإثنين، تظاهرات وقطعوا عددا من الطرق، للضغط على المسؤولين بهدف الإسراع في تشكيل "حكومة إنقاذية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا ترحل 11 فرنسيا من عناصر داعش

رحلت السلطات التركية، صباح اليوم الإثنين، 11 مواطنا فرنسيا، يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي.

Advertisements