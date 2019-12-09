صن داونز يشكر مكونات الوداد على الدعم وحسن الضيافة- صورة

وجه فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي شكره للمغرب بصفة عامة، ومكونات الوداد الرياضي بشكل خاص، على حسن الضيافة، التي حظي بها خلال مواجهته للفريق الأحمر، السبت الماضي، في دوري أبطال إفريقيا.

ونشر صن داونز، أمس الأحد، مقطع “فيديو” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يتضمن أهم اللحظات، التي عاشها الفريق في الدارالبيضاء.

وأرفق بطل إفريقيا عام 2016 “الفيديو” بالتعليق التالي: “شكرا مملكة المغرب على حسن ضيافتكم، ودعمكم لفريقنا، ولمدربنا”.

وانتهت المباراة، التي اندرجت ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة، بالتعادل دون أهداف، وهو التعادل، الذي جعل صن داونز ينفرد بالصدارة بـ4 نقاط، متقدما بنقطتين عن الوداد، واتحاد العاصمة الجزائري، في حين يتذيل بيترو أتليتيكو الأنغولي الترتيب بنقطة وحيدة.

ويواجه بطل المغرب، في الجولة المقبلة، بيترو أتليتيكو على أرضية المركب الرياضي، محمد الخامس، في العاصمة الاقتصادية للمملكة، بينما يحل ماميلودي صن داونز ضيفا على اتحاد العاصمة.