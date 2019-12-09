دوري أبطال أوروبا.. إصابة نجم أجاكس تهدد حظوظ الفريق أمام فالنسيا

EFE

تحوم الشكوك حول غياب حارس مرمى أياكس، أندريه أونانا، عن مواجهة فالنسيا، الحاسمة بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بعد تعرضه لمشكلات عضلية.

وغادر الحارس الكاميروني مران الفريق السبت الماضي، بعد مشكلات في عضلة الفخذ الخلفية، وخضع لفحوصات بالرنين المغناطيسي لتقييم حالته، وفقا لما نشرته صحيفة (دي تيليجراف) الهولندية.

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وأوضحت الصحيفة أن أياكس يصارع الزمن لتجهيز أونانا للمباراة، مشيرة إلى أن النادي الهولندي “لا يضمن جاهزيته بنسبة 100%” حتى الآن.

ويقود أونانا، الذي تأهل في أكاديمية برشلونة، حراسة عرين الفريق الهولندي كأساسي منذ 2015 واستقبلت شباكه هذا الموسم 19 هدفا في 21 مباراة.

ويحتاج أياكس لعدم الهزيمة على ملعبه أمام “الخفافيش” من أجل ضمان التأهل لدور الـ16، حيث يحتل صدارة المجموعة الثامنة بـ10 نقاط، متفوقا بنقطتين عن فالنسيا وتشيلسي، الذي سيواجه ليل في ستامفورد بريدج