بمشاركة الأمم المتحدة.. القوات المسلحة الملكية تستضيف ندوة حول تحسين أداء تجريدات عمليات السلام

انطلقت اليوم، الاثنين، بمقر القيادة العليا الجنوبية للقوات المسلحة الملكية بأكادير، أشغال ندوة للأمم المتحدة، حول تحسين أداء تجريدات الدول المساهمة بالقوات العسكرية ووحدات الشرطة في عمليات السلام.
وألقى الجينرال دوكور دارمي، بلخير الفاروق، قائد المنطقة الجنوبية، كلمة في افتتاح الندوة، التي تستمر إلى غاية 11 دجنبر الجاري.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة باسم وزراة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكلمة مماثلة باسم القطاع المكلف بالسلم في هيئة الأمم المتحدة.
ويستند تنظيم هذه الندوة إلى كون عمليات حفظ السلام في الوقت الراهن، تجري في محيطات معقدة، ومتعددة الأبعاد، مما يستوجب معه الإعداد الدقيق الذي يسمح بالتطبيق الفعال للمهام المحددة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كوتيريش ، أقدم على إطلاق مبادرة “العمل من أجل حفظ السلام”، والتي تتوخى تشجيع جميع الشركاء والأطراف المعنية على تعزيز فعالية استتباب السلم.
وستتيح هذه الندوة، بحسب المنظمين، بسط أرضية للنقاش، وبحث الإجراءات التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة من أجل مراقبة أداء مختلف مكونان عمليات حفظ السلام.
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