"واتساب" تصدر خدمة انتظار المكالمات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، خدمة انتظار المكالمات، اليوم الإثنين، وهي خدمة تتميز عن سابقتها في التطبيق، التي كانت تقطع المكالمة من دون أن يعرف المتصل هل الخط مشغول أم لا، وذلك حسب ما أورده موقع "أندرويد بوليس" التقني.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا قليلًا من خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت "VOIP" التي تدعم ميزة انتظار المكالمات، ولم يكن "واتساب"من بينهم، إذ عندما يحاول شخص ما الاتصال في السابق بالمستخدم على "واتساب" أثناء إجراء المستخدم لمكالمة على الهاتف، كان المتصل يسمع رنينًا دون أن يجيب المستخدم، ثم يتم قطع اتصاله، وكما لم يكن هناك طريقة عند المستخدم لمعرفة أن هناك اتصالًا عبر "واتساب" أثناء تحدثه على الهاتف، وكل ما يحصل عليه هو إشعار بوجود مكالمة لم يرد عليها عند الانتهاء من مكالمته الأصلية.

وأضاف"واتساب" إشعارًا صغيرًا للمتصلين لإخبارهم بأن المستلم موجود بالفعل ضمن مكالمة أخرى، لكن هذا الإشعار لم يكن مساعدًا للمستخدم أو للشخص المتصل، وذلك يعني أنه بحالة تلقي مكالمة ثانية أثناء التحدث مع شخص ما، فسوف يرن الهاتف ويصلكم إشعار بذلك،ويمكن حينها إما رفض المكالمة الثانية ومتابعة المكالمة الأولى، أو إنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة.

وبحسب التقارير التقنية، وبينها على موقع "NDTV"، فالميزة الجديدة متاحة عبر هواتف تستخدم نظام "أندرويد" في الإصدار 2.19.352 من النسخة المستقرة، بالإضافة إلى الإصدار 2.19.357 والإصدار 2.19.358 من النسخة التجريبية.