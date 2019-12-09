شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني: نتعهد بالحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها وبناء قوة عسكرية منظمة والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019

بحضور محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني أقيم صباح اليوم، بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت حفل عسكري في معسكر لواء الريان، بمناسبة تخرج عدد من الدفعات التخصصية من ألوية الريان وحضرموت والأحقاف والشعبة الهندسية، التابعة للمنطقة العسكرية الثانية.



حيث ألقى المحافظ "البحسني" كلمة خلال الحفل قال فيها أن تخرج هذه الدفعات من القوات المسلحة يأتي تتويجاً وحصاداً لعام تدريبي شاق، بذل خلاله الجنود الكثير من الجهد والتعب في سبيل كل النجاحات الأمنية، والتي انعكست بدورها على تنمية المحافظة وازدهارها، وبها نلنا ثقة القيادة السياسية، وقيادة التحالف العربي، والأصدقاء، حيث اطلعوا مؤخرا على التجربة الأمنية الناجحة، لتكون تلك الثقة دليل قاطع على ما يقدم من جهد منقطع النظير.

مضيفاً أن أمام المنطقة العسكرية الثانية ومنتسبيها عمل كبير، يتطلب مزيداً من الجهدو العطاء واليقضة، وأنه كلما تقدمنا إلى الأمام؛ زادت الصعاب والمتاعب، وهذا يتطلب المزيد من الاهتمام والمثابرة، وأن كل أبناء حضرموت ينظرون لكم بفخر.

كما أشار المحافظ على أهمية التدريب، والنتائج المترتبة على أي تقاعس قد يحصل، مما يعطي قصوراً في الانضباط والأداء العسكري، موجهاً قادة الألوية. وشعبتي التدريب والتوجيه المعنوي بأعطاء أهمية قصوى في سبيل التوعية بذلك الأمر الهام.

مشدداً على أن الحياة العسكرية تريد انضباط وشجاعة وقوة، وبالتدريب تُغرس تلك الصفات، التي تجعلنا مستعدين أمام مهام وتضحيات كبيرة، يجب أن نكون مستعدين لها، عندما يتطلب الأمر.

كما قال اللواء الركن "البحسني" أننا ونحن على وشك انتهاء العام التدريبي؛ نطالب بتقييم مستوى الجاهزية، وسنعمل على تقييم كافة أعمال الألوية والواحدات العسكرية، ونقوم بتكريم المبرزين.

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مضيفاً: ونحن نستقبل عام تدريبي جديد؛ نوجه برفع مستوى الانضباط، وندعو القادة العسكريين إلى الاهتمام بقضايا جنودهم، وإنصافهم فيها.

واختتم المحافظ "البحسني" كلمته بمعاهدة أبناء حضرموت بالدفاع عن أمنهم واستقرارهم، وبناء قوة عسكرية منظمة تعمل على ذلك.

بدوره ألقى أركان لواء الريان، العقيد أحمد صالح العامري كلمة ترحيبية، رحب خلالها بالمحافظ، قائد المنطقة العسكرية الثانية، والقادة والضباط والجنود الحاضرين.

متقدماً بالشكر لقيادة المحافظة والمنطقة العسكرية الثانية، متمثلة في اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لما يوليه من دعم، واهتمام، ومتابعة دائمة؛ أثمرت في تخرج تلك الدفعات، التي من شأنها تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بربوع حضرموت.

كذلك خص بالشكر التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لكل ما قدموه حتى استطاعت حضرموت تجاوز الأزمة، وأن تكون نموذجاً يقتدى به.

كما تم خلال الحفل تكريم المحافظ للجنود المبرزين في دفعة الدبابات والمدفعية.

حضر الحفل العسكري رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس، وقائد لواء الأحقاف العميد عوض الحيقي، وعدد من القادة العسكرين بقيادة المنطقة الثانية.