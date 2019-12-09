شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليمني يثمن دور "اليونيسف" ويدعوها لتعزيز تواجدها في صعدة وحجة والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 ثمن وزير الصحة العامة والسكان اليمني في الحكومة الشرعية ناصر باعوم، الدور الذي تضطلع به منظمة اليونيسف، داعياً الى تعزيز تواجدها وتفعيل تدخلاتها لاسيما في محافظتي صعدة وحجة ودعم برامج التحصين فيهما، لافتا الى ان بلادنا قد سجلت خلوها من شلل الاطفال في العام 2006م، حسبما نشرته وكالة الأنباء "سبأ".

وأكد على ضرورة الخروج بخطط متميزة في مختلف المجالات المالية والادارية والفنية الرامية الى تطوير القطاع الصحي والارتقاء به وتلافي اي قصور. Advertisements ويناقش المشاركون في اللقاء الذي ينظمه قطاع الرعاية الصحية الاولية بدعم من منظمة اليونيسيف، وسيستمر على مدى يومين، البرامج المنفذة في المحافظات وتقييمها وتحديد مكامن السلب والايجاب، وصياغة الخطط والبرامج لهذه القطاعات المدعومة من اليونيسيف للعام المقبل 2020م. وشدد وزير الصحة على ضرورة الالتزام بتقديم برامج الرعاية الصحية الأولية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

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