النزاهة: ضبط 256 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مخازن حكومية

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء انتقل إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظة، وقام بضبط أكثر من 256 طناً من مادة الفاصولياء محفوظة في مخازن الشركة منذ تسلمها عام 2008".وأضافت، أنه "لم يتم توزيعها (الفاصولياء) لغاية تأريخ نفاذها عام 2011 وذلك لعدم مطابقتها لمواصفات العقد المبرم بين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وإحدى شركات التجارة المجهزة للمادة"، مبينةً أنه "تم التحفظ على المادة داخل مخازن الشركة ووضعها تحت الحراسة".

وتابعت، أنه "في عملية منفصلة، تمكنت ملاكات المكتب من ضبط موظف في محكمة بداءة الهندية متلبساً بجريمة الرشوة بالجرم المشهود"، لافتة إلى أن التحقيقات الأولية أفضت إلى اعتراف المتهم بتسلم مبالغ سابقة للتوسط والتدخل في دعوى مودعة لدى أحد مراكز الشرطة، وتعهده بإصدار أمر قبض وتحرٍّ فيها، ونقلها إلى أحد مكاتب مكافحة الإجرام".



وأشارت الدائرة، إلى "تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين تمتا بموجب مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهم في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".