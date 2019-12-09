المنافذ الحدودية تنفي دخول اي قوات امريكية الى العراق

نفت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، دخول اي قوات امريكية الى العراق.
وقال مدير العلاقات بالهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي اشارت الى دخول قوات امريكية الى العراق عبر منافذنا الغربية طريبيل-الوليد-القائم، عارية عن الصحة".
واضاف ان "جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية"، داعيا "بعض القنوات الفضائية والاعلامية الى توخي دقة المعلومة في النشر عبر المواقع لتجنب تضليل الرأي العام".
وذكرت وسائل اعلامية، ان هناك انباء عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في الانبار، قادمة من الاردن.
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