رغم الظروف الصعبة.. العراق يعود ببرونزية من بطولة العالم للكيوكوشنكاي

العراق شارك بوفد ضم كل من اللاعبين: حمزة ثامر شلب وزن 65 مصطفى محمد وهيب وزن 75 ومحمد عمار عدنان وزن 85 ورعد اسعد وزن 90 وعدي عبد الوهاب وزن 95 ومحمد عباس مفتوح.

ونجح اللاعب محمد عباس في حصد الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب محمد عباس، وكان قريباً من حصد المزيد عن طريق اللاعب عدي عبد الوهاب لكنه اصطدم بمنافس ياباني قوي في دور نصف النهائي.



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وشارك وفد المنتخب من دون تمويل، فالوفد توجه على نفقته الخاصة للمشاركة في هذا المحفل العالمي الذي ضم عدد كبير من الدول.

واقيمت البطولة للفترة من 3 الى 9 كانون الاول الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني الى المشاركة في بطولة اوروبا نهاية شهر كانون الاول الجاري.