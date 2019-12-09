رغم الظروف الصعبة.. العراق يعود ببرونزية من بطولة العالم للكيوكوشنكاي

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2019-12-09 | 11:06
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استطاع المنتخب الوطني للعبة الكيوكوشنكاي، ان يحقق الميدالية البرونزية في بطولة العالم والتي اقيمت منافساتها في كازخستان.
ونجح اللاعب محمد عباس في حصد الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب محمد عباس، وكان قريباً من حصد المزيد عن طريق اللاعب عدي عبد الوهاب لكنه اصطدم بمنافس ياباني قوي في دور نصف النهائي.
وشارك وفد المنتخب من دون تمويل، فالوفد توجه على نفقته الخاصة للمشاركة في هذا المحفل العالمي الذي ضم عدد كبير من الدول.
واقيمت البطولة للفترة من 3 الى 9 كانون الاول الجاري.
ويستعد المنتخب الوطني الى المشاركة في بطولة اوروبا نهاية شهر كانون الاول الجاري.
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