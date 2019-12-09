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رغم الظروف الصعبة.. العراق يعود ببرونزية من بطولة العالم للكيوكوشنكاي

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2019-12-09 | 11:06

رغم الظروف الصعبة.. العراق يعود ببرونزية من بطولة العالم للكيوكوشنكاي

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استطاع المنتخب الوطني للعبة الكيوكوشنكاي، ان يحقق الميدالية البرونزية في بطولة العالم والتي اقيمت منافساتها في كازخستان.
العراق شارك بوفد ضم كل من اللاعبين: حمزة ثامر شلب وزن 65 مصطفى محمد وهيب وزن 75 ومحمد عمار عدنان وزن 85 ورعد اسعد وزن 90 وعدي عبد الوهاب وزن 95 ومحمد عباس مفتوح.

ونجح اللاعب محمد عباس في حصد الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب محمد عباس، وكان قريباً من حصد المزيد عن طريق اللاعب عدي عبد الوهاب لكنه اصطدم بمنافس ياباني قوي في دور نصف النهائي.

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وشارك وفد المنتخب من دون تمويل، فالوفد توجه على نفقته الخاصة للمشاركة في هذا المحفل العالمي الذي ضم عدد كبير من الدول.

واقيمت البطولة للفترة من 3 الى 9 كانون الاول الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني الى المشاركة في بطولة اوروبا نهاية شهر كانون الاول الجاري.

 


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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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