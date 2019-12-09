اكتشاف 44 مليون 'كلمة مرور' غير آمنة

واكتشفت "مايكروسوفت" أنه من خلال مقارنة أكثر من 3 مليار من بيانات تسجيل الدخول مع خدمات الشركات الأخرى، تم اكتشاف هجمات قرصنة إلكترونية أو تسريب بيانات خطير.
ومضت بقولها: "أجبرنا المستخدمين على تغيير كلمات المرور، من خلال إظهار مربع حوار يطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور عند محاولة تسجيل الدخول في خدمات مايكروسوفت، مثل خدمة الألعاب إكس بوك والبرامج المكتبية أوفيس والبريد الإلكتروني أوتلوك".
وقالت شركة مايكروسوفت إنه بعد هذا الاختبار قررت أن ترسل تحذيرا إلى خبراء تكنولوجيا المعلومات من استعمال نفس كلمة المرور في عدة خدمات أو حسابات مختلفة لأن هذا يشكل خطورة كبرى، ويتعين عليهم استخدام كلمة مرور مختلفة لكل خدمة وحساب على الإنترنت.
ويمكن للمستخدم الاستعانة ببرامج إدارة كلمات المرور، لكي يتمكن من استخدام كلمة مرور فردية لكل خدمة على الويب مثل الأداة المجانية المدمجة في متصفح موزيلا فايرفوكس أو تطبيق Keepass مفتوح المصدر، بالإضافة إلى وجود تطبيقات للهواتف الذكية من برامج إدارة كلمات المرور.
كما نصحت "مايكروسوفت" بإمكانية استخدام تقنية "المصادقة الثنائية"، التي توجب على المستخدم إدخال كود ثان إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور، وعادة ما يتم إرسال هذا الكود عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS أو يتم إنشاؤه من خلال تطبيقات المصادقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.