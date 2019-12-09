تعرف الى أصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا

وفازت سانا مارين في الانتخابات بهامش ضيق لتخلف انتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال، الثلاثاء، إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.

وأعلنت مارين أمام الصحافة، مساء الأحد "يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة"، فيما حاولت تجنب الإجابة على أسئلة بشأن عمرها.



وقالت: "لم أفكر يوما بعمري أو بكوني امرأة، أفكر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وفي الأمور التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".

وباتت أيضا من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاما.

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وكان رئيس الوزراء السابق يحكم استنادا إلى ائتلاف يسار الوسط المشكل من خمسة أحزاب، وذلك منذ يونيو.

ومن غير المتوقع أن يؤدي تعيين سانا مارين إلى تغيير سياسي كبير على مستوى إدارة الاشتراكيين الديمقراطيين للائتلاف.



وقالت مارين: "لدينا برنامج حكومي مشترك التزمنا به".

وكان حزب مارين فاز في الانتخابات التشريعية في أبريل على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود.