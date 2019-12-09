لافروف في زيارة إلى واشنطن للقاء ترامب وبومبيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه من المقرر أن يلتقي لافروف نظيره الأمريكي مايك بومبيو لتبادل الآراء بين الجانبين حول القضايا الدولية الرئيسية والقضايا الراهنة والعلاقات الثنائية.

وفي السياق نفسه، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن البيت الأبيض "يعمل" على ترتيب لقاء بين لافروف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس": "أعتقد أن هناك احتمالا" بأن ينعقد اللقاء بناء على مبدأ "المعاملة بالمثل".

وأوضح: "عندما زار (مايك) بومبيو روسيا، استقبله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. هذا أحد المبادئ التي تحدثنا عنها في العلاقات مع الصينيين والروس وغيرهم، مبدأ المعاملة بالمثل".

وتبرز عدة ملفات حرجة نفسها على لقاءات لافروف في الولايات المتحدة الأمريكية على رأسها؛ الوضع في الشرق الأوسط، والأزمة الأوكرانية وتداعيات الحرب التجارية الصينية الأمريكية.