يواصلن مسيرة إنجازات الرجال.. سيدات هوكي الشرقية بطلات أفريقيا

منح فريق سيدات الشرقية الهوكي إنجازا جديدا للنادي بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الأولى في التاريخ، ليسرن على خطى الفريق الرجالي الذي يملك سجلا حافلا بالإنجازات.

وحصدت سيدات الشرقية لقب بطولة أفريقيا للهوكي، الأحد، بعد الفوز على "جي آر إيه" بطل غانا في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.

مشوار مميز

ونجح الفريق في التعادل مع آنسات رفنيو الغاني (3-3) في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل الفوز على يوبي ديزرت كوين النيجيري (3-1) في اللقاء الثاني، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على آنسات البوليس الغاني (3-0) في نصف النهائي.









ويعتبر هذا اللقب هو الأفريقي الأول لسيدات الشرقية بالبطولة التي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمدينة الإسماعيلية المصرية، ليبدأ أولى خطواته في تحقيق الإنجازات القارية، التي اعتاد فريق الرجال بالنادي تحقيقها.

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تاريخ مشرف

ويحظى فريق هوكي الشرقية للرجال بشهرة عالمية كبيرة، حيث سجل اسمه سابقا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، لحصوله على 24 بطولة أفريقية من إجمالى 28 نسخة، إضافة إلى الفوز بـ24 بطولة فى الدورى المحلى و8 في كأس مصر.









كما حصل النادى على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى مرتين، كما أن لاعبيه يمثلون القوام الأساسي للمنتخب المصري، وسبق لما يزيد على 30 لاعبا من الشرقية للهوكي خوض تجربة الاحتراف الخارجي في أوروبا.

وينتظر نادي الشرقية لقبا جديدا، حيث يلعب في وقت لاحق فريق الرجال أمام سموحة في النهائي الأفريقي.



