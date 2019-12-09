واشنطن تستضيف الإثنين ثاني اجتماعات سد النهضة

يعقد، اليوم الإثنين، في واشنطن اجتماع ثانٍ لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية وزارة الخزانة الأمريكية لتقييم نتائج مفاوضات سد النهضة.

ووفق بيان لوزارة الري المصرية، تنطلق اليوم فى واشنطن اجتماعات وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث لتقييم نتائج الاجتماعين الأول (بأديس أبابا منتصف نوفمبر/تشرين أول الماضي) والثانى (القاهرة 3 ديسمبر/كانون أول الجاري) حول ملف سد النهضة وما تم إحرازه.

وسينعقد الاجتماع بمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة في إثيوبيا وتمهيدا للاجتماع المقبل المقرر عقده في الخرطوم خلال يومي 20 و21 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وتعقد هذه اللقاءات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا والذي عقد في واشنطن 6 نوفمبر/تشرين أول الماضي.

Advertisements

وعقب اجتماع واشنطن، جدد وزراء الخارجية، في بيان مشترك، تأكيد بلادهم الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني مستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنوا موافقتهم على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء الري والموارد المائية، على أن يشارك البنك الدولي والولايات المتحدة في الاجتماعات بصفة مراقب.



واتفق الوزراء على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد حضور اجتماعين في واشنطن في 9 ديسمبر/كانون الأول و13 يناير/كانون الثاني، لتقييم ودعم التقدم في مسار الاتفاق.

وتقول أديس أبابا إن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل، الذي يؤمّن نحو 90% من الإمدادات المائية.

وجراء بعض التعثرات التي واجهت ملف سد النهضة، دعت واشنطن مصر وإثيوبيا والسودان إلى الاجتماع لكسر الجمود الذي اكتنف المفاوضات.