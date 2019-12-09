القمم الخليجية.. 4 عقود من التقارب والتوحد

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، غدا الثلاثاء، القمة الخليجية رقم 40 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تأتي في إطار العمل المشترك المستمر منذ أربعة عقود.



ويعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها.

وهذه المميزات في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة.

ومن هذا المنطلق جاء في النظام الأساسي للمجلس في مادته السابعة قرار بأن يكون هناك مجلس أعلى وهو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

وقد سبق انعقاد قمة الرياض عقد تسع وثلاثينَ قمةً خليجية، أكد خلالها قادة دول المجلس على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحنْكة أصحاب قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي.

ويبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمة الرياض عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

ومن المرتقب أن تخرج القمة بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس.

وتُعقَد القمة الـ 40 بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (الإمارات هذه المرة) بأن تُعقَد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016.

وتم تطبيق هذا الإجراء لأول مرة في القمة الخليجية السابقة رقم 39، حيث ترأست سلطنة عمان الدورة الخليجية السابقة، في حين عقدت القمة في دولة المقر في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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ومن هنا، يمكن فهم وضع شعار الإمارات أعلى شعار القمة الخليجية الـ40، كونها رئيس الدورة القادمة.

والقمة الأربعين المرتقبة هي تاسع قمة خليجية اعتيادية تستضيفها السعودية، منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي، والقمة الاعتيادية التي تستضيفها للعام الثاني على التوالي.

وسبق للعاصمة السعودية أن استضافت الاجتماعات الخليجية ثمان مرات بدءًا من الدورة الثانية، التي حفلت بالكثير من المبادرات والقرارات، خدمة لمواطني دول المجلس ورفعة كيان هذه العصبة.

ففي الحادي عشر من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني عام 1981م عقدت بالسعودية الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -، حيث استعرض القادة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة آنذاك.

وتلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - عقدت الدورة الثامنة للمجلس في العاصمة في الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر/ كانون أول 1987م.

وخلال أيام القمة افتتح الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود مع قادة دول المجلس " مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض".

وتجدد لقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض للمرة الثالثة في 25 ديسمبر/ كانون أول 1993 م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أيضا.

وفي السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني لعام 1999م استضافت الرياض اجتماعات الدورة العشرين بقصر الدرعية بالعاصمة الرياض، وتكرر الأمر في التاسع من ديسمبر لعام 2006م، حيث أطلق عليها " قمة جابر " نظراً لانعقادها بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت - رحمه الله – عرفاناَ بما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي.

وبعدها تشاطرت عواصم الدول الأعضاء شرف انعقاد القمم الخليجية، إلى أن حل القادة مجدداً ضيوفاً على المملكة بالرياض يوم 19 ديسمبر/ كانون أول من عام 2011م للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين.

كما شهدت الرياض في التاسع من ديسمبر/ كانون أول 2015م بلوغ مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامها الـسادس والثلاثين، بقمة افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي الثاني من 9 ديسمبر/ كانون أول 2018م، وتلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في الرياض، وناقش خلالها تطورات العمل الخليجي المشترك.